Главные новости за 13 февраля. Кавказ

В Пятигорске оперативники пресекли попытку нелегального сбыта одноразовых вейпов на 10 млн руб. в Пятигорске. 59-летняя горожанка и ее 35-летний знакомый приобрели вейпы у неустановленного лица, планируя продавать их с наценкой в торговом павильоне одного из пятигорских рынков.

На курорте «Мамисон» в Северной Осетии открыли новую горнолыжную трассу красного уровня сложности. Эта трасса высоких скоростей доставит сверху прямиком на площадь Калак.

В Центре управления регионом Дагестана опровергли информацию о предполагаемой отмене детских пособий. Ранее в социальных сетях распространились сведения о том, что с 1 марта в регионе якобы прекратят выплаты по беременности, при рождении ребенка и по уходу за детьми до полутора лет.

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов объявил режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после того, как более суток без централизованного водоснабжения остались поселки Энергетик, Нижнеподкумский, Средний Подкумок и станица Константиновская городского округа.

Пятый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу жителя Ставропольского края, обязав его выплатить 20 млн руб. утилизационного сбора за ввоз 70 легковых автомобилей.