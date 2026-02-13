В ЦУР Дагестана опровергли информацию об отмене детских пособий

В Центре управления регионом Дагестана опровергли информацию о предполагаемой отмене детских пособий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель ЦУР Исрафил Исрафилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦУР Дагестана Фото: ЦУР Дагестана

Ранее в социальных сетях распространились сведения о том, что с 1 марта в регионе якобы прекратят выплаты по беременности, при рождении ребенка и по уходу за детьми до полутора лет.

«Эта информация не соответствует действительности. Никаких решений или постановлений об отмене существующих мер социальной поддержки не принималось и не публиковалось», — отметил Исрафил Исрафилов.

Меры социальной поддержки для семей с детьми в республике Дагестан продолжают действовать в привычном режиме.

Мария Хоперская