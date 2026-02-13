В Пятигорске ввели режим ЧС из-за отключения воды

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов объявил режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после того, как более суток без централизованного водоснабжения остались поселки Энергетик, Нижнеподкумский, Средний Подкумок и станица Константиновская городского округа. Дмитрий Ворошилов сообщил об этом в своем Telegram-канале, сославшись на решение городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», авария на магистральном водоводе диаметром 1000 мм, построенном в советское время, парализовала подачу воды для 20–30 тыс. жителей — цифра сопоставима с прошлогодними сбоями, когда две поломки оставили без ресурса 30 улиц.

Трещины по сварным швам старой трубы возникли ночью у Новоблагодарного, что привело к полному отключению пригородных зон и частично затронуло микрорайоны Белая Ромашка и центр города. Власти сформировали штаб: ремонтные бригады работают на месте, министр ЖКХ Ставропольского края подключил краевые резервы, а прокуратура проверяет сроки и качество восстановления. Жители получают воду из 7–10 автоцистерн по заявкам через диспетчерскую, резервуары краевого водоканала на 500 куб. м обеспечивают запас. Школы и детсады в поселках приостановили работу до стабилизации ситуации.

Пятигорск регулярно сталкивается с такими сбоями из-за износа сетей на 70–80%: в декабре 2025-го поломка на том же водоводе отключила восемь поселков на сутки, осенью ввели плановые ограничения именно в этих районах. Жалобы на неподготовленность к морозам ниже минус 10°C звучат в соцсетях, эксперты оценивают нужду в инвестициях 5–7 млрд руб. на замену магистрали.

Режим ЧС упростит привлечение средств из краевого и федерального бюджетов, что критично для курортной экономики Ставрополья, где стабильность ЖКХ влияет на туристический поток. Восстановление обещают к вечеру 14 февраля, полная мощность сетей вернется через 24 часа.

Станислав Маслаков