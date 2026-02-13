В Северной Осетии на курорте «Мамисон» открыли новую трассу

На курорте «Мамисон» в Северной Осетии открыли новую горнолыжную трассу красного уровня сложности. Об этом сообщили в своем Telegram-канале пресс-служба горнолыжного курорта.

Фото: пресс-служба курорта «Мамисон» Фото: пресс-служба курорта «Мамисон»

«Открываем новую трассу под кодовым названием 1А, и она — почти 4 км. скорости красного уровня, расположенных под гондольной канатной дорогой. Эта трасса высоких скоростей доставит сверху прямиком на площадь Калак»,— говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новая трасса — это вариант для опытных райдеров.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что курорт «Мамисон» в январе 2026 года принял рекордные 1231 гостя за сутки.

Наталья Белоштейн