В Северной Осетии на курорте «Мамисон» открыли новую трассу
На курорте «Мамисон» в Северной Осетии открыли новую горнолыжную трассу красного уровня сложности. Об этом сообщили в своем Telegram-канале пресс-служба горнолыжного курорта.
Фото: пресс-служба курорта «Мамисон»
«Открываем новую трассу под кодовым названием 1А, и она — почти 4 км. скорости красного уровня, расположенных под гондольной канатной дорогой. Эта трасса высоких скоростей доставит сверху прямиком на площадь Калак»,— говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что новая трасса — это вариант для опытных райдеров.
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что курорт «Мамисон» в январе 2026 года принял рекордные 1231 гостя за сутки.