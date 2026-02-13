На Ставрополье пресекли нелегальный сбыт одноразовых вейпов на 10 млн рублей

В Пятигорске оперативники пресекли попытку нелегального сбыта одноразовых вейпов на 10 млн руб. в Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данным следствия, 59-летняя горожанка и ее 35-летний знакомый приобрели вейпы у неустановленного лица, планируя продавать их с наценкой в торговом павильоне одного из пятигорских рынков.

Во время обыска оперативники изъяли из магазина 5 тыс. единиц немаркированной никотинсодержащей продукции без маркировки. Согласно заключению товароведческой экспертизы, ее стоимость составила порядка 10 миллионов рублей.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ». Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Наталья Белоштейн