Ставропольский автовозчик доплатит 20 млн рублей утильсбора

Пятый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу жителя Ставропольского края, обязав его выплатить 20 млн руб. утилизационного сбора за ввоз 70 легковых автомобилей, сообщает пресс-служба суда.

Мужчина указал, что ввез машины для личного пользования, заплатив льготные ставки — 3400 рублей за новую машину и 5200 рублей за авто старше трех лет. Минераловодская таможня после проверки признала импорт коммерческим и начислила полную сумму в 14 млн руб. плюс пени почти в 6 млн руб. за просрочку.

Таможенники обратили внимание на частоту ввоза: мужчина завез 70 автомобилей за несколько месяцев, но ни один не зарегистрировал на себя в ГИБДД. Суды трех инстанций подтвердили законность доначисления. Городской суд взыскал долг полностью, апелляция оставила решение в силе, а кассация указала: значительное количество невостребованных машин свидетельствует о коммерческом назначении. Льготный коэффициент тут не применили, поскольку авто не использовали лично и не поставили на учет в течение года — это ключевой критерий для физлиц по правилам.

Утилизационный сбор ввели как целевой платеж для переработки выбывших авто. С декабря 2025 года новая методика учитывает тип двигателя, его объем и мощность по прогрессивной шкале — базовая ставка растет с ростом лошадиных сил, чего раньше не было. С 1 января 2026 года все ставки повысили на 10–20% в зависимости от категории транспорта, но льготы для физлиц при ввозе под себя остались неизменными: 3400 и 5200 рублей. Полные ставки для коммерческого импорта на легковушки начинаются от 100–200 тыс. рублей за единицу в зависимости от объема и года выпуска, что и составило 14 млн за 70 машин.

Правительство ужесточило правила в 2024 году, добавив обязательный учет и запрет на отчуждение в год. Нарушители платят не только сбор с коэффициентом 4,8–5,7, но и пени до 1/150 ставки при упорстве. Ставропольский случай стал прецедентом для края: местные дилеры теперь осторожнее с "частниками"-импортерами. Таможня прогнозирует рост сборов на 15% в 2026 году за счет таких взысканий. Житель края должен исполнить решение в 10 дней, иначе последует арест имущества.

Станислав Маслаков