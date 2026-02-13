Главные новости за 13 февраля. Сочи

В Большом Сочи дефицит номерного фонда уровня 4–5 звезд составляет примерно 20 тыс. Рынок качественного номерного фонда по-прежнему остается дефицитным.

Полицейские Сочи организовали проверку по факту нарушения безопасности дорожного движения участниками свадебного кортежа на трассе в сторону Адлера. Ранее информация о свадебном кортеже появилась в социальных сетях.

В центре Хосты проведена оценка санитарного состояния территории. В ходе осмотра контейнерных площадок на улицах 50 лет СССР и Ялтинской зафиксирована ситуация, несколько более благополучная по сравнению с Центральным районом, однако полностью соответствующей установленным требованиям ее назвать нельзя.

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении средств граждан под предлогом участия в долевом строительстве. Фигурантом проходит 41-летний житель Сочи, которому инкриминируется мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Власти Сочи утвердили изменения в структуре городской администрации, предусматривающие оптимизацию штатной численности и перераспределение полномочий. Соответствующее решение поддержали депутаты городского собрания курорта по инициативе мэра Андрея Прошунина.

Газоснабжением в Сочи недовольны 26,3% респондентов, теплоснабжением — 21,3%, электроснабжением — 18,5%. Работу главы города не поддержали 20,8% участников опроса, председателя представительного органа — 24%.