В Сочи дефицит номерного фонда в отелях 4 и 5 звезд составляет 20 тыс. единиц

Вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчан сообщил «Ъ-Сочи», что в настоящее время в Большом Сочи дефицит номерного фонда уровня 4-5 звезд составляет примерно 20 тыс.

«В целом в стране жесточайшая нехватка номерного фонда такого уровня – от Калининграда до Камчатки, и Краснодарский край не исключение. Проблема в том, что инвесторы, даже если и строят отели такого уровня, они, как правило, очень маленькие — на 200-300 номеров. Соответственно, спрос превышает предложение, отсюда очень высокая стоимость проживания. Необходимо удовлетворить этот спрос, тогда стоимость проживания начнет снижаться»,— говорит эксперт. По его словам, в прошлом году в пиковый сезон стоимость проживания в отеле уровня 5* составляла 70-80 тыс. руб. в сутки.

Сейчас в Сочи функционирует порядка 40 отелей категории 4 и 5*, говорит эксперт по премиальной недвижимости Сочи Юлия Феклистова. При этом, по ее словам, рынок качественного номерного фонда по-прежнему остается дефицитным. «Спрос на премиальный сегмент стабильно растет на 15–20% в год. Это обусловлено не только ограниченным выездом состоятельной аудитории за рубеж, но и трансформацией запроса: клиенту недостаточно просто "дорогого номера", необходима полноценная экосистема и сервис мирового уровня»,— поясняет эксперт.

В настоящее время в Адлерском районе Сочи начато строительство гостиничного комплекса Сиалия Космос Селекшн за 35,5 млрд руб. Объект планируется сдать в 2029 году. Общая площадь застройки составит 107 тыс. кв. м, а номерной фонд включит около 1,4 тыс. лотов. Отель станет частью всесезонного курорта. Эксперты отмечают потенциально высокую востребованность объекта.

Елена Турбина