Сочинца будут судить по делу о мошенничестве с недвижимостью на 18 млн рублей

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении средств граждан под предлогом участия в долевом строительстве. Фигурантом проходит 41-летний житель Сочи, которому инкриминируется мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый действовал совместно с двумя знакомыми, организовав схему привлечения денежных средств граждан, намеревавшихся приобрести жилье. Для придания видимости законности они инициировали строительство четырехэтажного дома с мансардой на улице 2-я Равелинная, 24, а также разместили объявления о продаже квартир в сети интернет. Договоры заключались от имени физического лица, жилищно-строительного кооператива «Уютный город» и ООО «Уютный дом». Покупателям предлагались соглашения участия в долевом строительстве, паенакопления либо займа.

Следствие установило, что земельный участок предназначался для индивидуального жилищного строительства, а возведение на нем многоквартирного дома изначально противоречило установленному виду разрешенного использования. Обязательства перед гражданами исполнены не были, право собственности на квартиры потерпевшие не получили.

По данным правоохранительных органов, в период с ноября 2014 года по декабрь 2018 года семи гражданам причинен ущерб на сумму около 18 млн руб. Расследование проводило следственное управление УМВД России по Севастополю. Материалы дела направлены в Гагаринский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемого наложен арест, материалы в отношении предполагаемых соучастников выделены в отдельное производство.

Мария Удовик