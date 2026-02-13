До 45% жителей Туапсе недовольны газоснабжением

Стали известны результаты опроса населения об эффективности деятельности органов местного самоуправления и качестве коммунальных услуг за 2025 год. Исследование проводилось на территории Краснодарского края с использованием дистанционных форм сбора данных и отражает долю отрицательных оценок по ключевым направлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Наиболее высокий уровень недовольства зафиксирован в Туапсинском округе. Газоснабжением не удовлетворены 45% респондентов, электроснабжением — 37,5%. Теплоснабжение не устраивает 35,8% опрошенных, водоснабжение — 29,6%. 32,4% участников исследования негативно оценили организацию транспортного обслуживания, а 32,9% выразили недовольство состоянием автомобильных дорог. Работу главы муниципалитета отрицательно оценили 33,4% опрошенных, председателя представительного органа — 34,2%.

В Сочи показатели негативных оценок ниже, однако по ряду направлений доля критических отзывов остается значительной. Газоснабжением недовольны 26,3% респондентов, теплоснабжением — 21,3%, электроснабжением — 18,5%. Работу главы города не поддержали 20,8% участников опроса, председателя представительного органа — 24%. Таким образом, в сравнении двух территорий максимальная концентрация отрицательных оценок отмечена в Туапсинском округе, прежде всего в сфере газоснабжения, теплоснабжения и оценки деятельности муниципального руководства.

В противовес 53,7% жителей Сочи довольны работой главы города, что немного выше среднего по краю (52,7%). Работа председателя городского совета получила положительные оценки от 55,2% опрошенных, также выше среднего показателя по региону (50,7%).

Что касается коммунальных услуг, то 59,1% сочинцев удовлетворены теплоснабжением, в то время как в крае этот показатель составляет 51,5%. Водоснабжение и водоотведение получили положительные оценки от 57,3% жителей Сочи против 50,7% в среднем по краю. Довольны электроснабжением 58,7% сочинцев, при среднем уровне по региону 52%.

Наилучшие оценки получили автомобильные дороги — 66,8% положительных ответов в Сочи против 55,3% по краю. Организацией транспортного обслуживания довольны 65,5% опрошенных, тогда как в среднем по краю этот показатель составляет 50,1%. Уровень удовлетворенности газоснабжением в Сочи составил 51,8%, что ниже краевого значения (56,8%).

Для сравнения, в Туапсинском округе уровень удовлетворенности главой составил 38,8%, а председателем совета — 37%. Довольны теплоснабжением 41%, водоснабжением — 49,3%, электроснабжением — 37,5%, газоснабжением — 34,5%, качеством дорог — 52,1%, транспортным обслуживанием — 41%.

Мария Удовик