В центре Хосты выявлены факты несанкционированного складирования мусора

В центре Хосты проведена оценка санитарного состояния территории. В ходе осмотра контейнерных площадок на улицах 50 лет СССР и Ялтинской зафиксирована ситуация, несколько более благополучная по сравнению с Центральным районом, однако полностью соответствующей установленным требованиям ее назвать нельзя. Выявлены случаи складирования строительного мусора, порубочных остатков, крупногабаритной мебели, а также вышедшей из эксплуатации бытовой техники вне установленных мест накопления твердых коммунальных отходов, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Поводом для дополнительного внимания стала жалоба жителя Николая Иннокентьевича, указавшего на системный характер нарушений. По его информации, сброс отходов на придомовых территориях нередко осуществляется лицами, не проживающими на данных участках. По итогам оперативного совещания обозначенная проблема поставлена на особый контроль. Совместно с УВД задействуются предусмотренные законодательством механизмы привлечения виновных к ответственности.

Отдельно подчеркнуто, что обязательства по поддержанию санитарного порядка, в том числе на контейнерных площадках и прилегающих территориях, сохраняются за районными администрациями и подрядными организациями.

Во время обхода зафиксирован факт нарушения: при наличии свободных контейнеров местный житель разместил отходы вне накопителя, что привело к образованию стихийного скопления ТКО. Жителям рекомендовано строго соблюдать правила сбора и вывоза мусора. Поддержание чистоты городской среды напрямую зависит от ответственности каждого.

Мария Удовик