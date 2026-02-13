Полиция Сочи устанавливает участников свадебного кортежа, нарушившего ПДД
Полицейские Сочи организовали проверку по факту нарушения безопасности дорожного движения участниками свадебного кортежа на трассе в сторону Адлера. Об этом сообщили в полиции города-курорта.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ранее информация о свадебном кортеже появилась в социальных сетях. На основании опубликованных данных УВД Сочи инициировало проведение проверки.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают участников кортежа. Действиям водителей дадут правовую оценку по итогам проверки.