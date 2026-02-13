Уральский экс-милиционер Боровик, ранее обвиняемый в убийствах, ушел на СВО

Бывший полицейский из Екатеринбурга Антон Боровик, которого следствие причисляло к банде милиционеров Владислава Соболя, ушел в зону специальной военной операции (СВО), сообщила «Ъ-Урал» адвокат Елена Афанасьева, представляющая интересы экс-полицейского. В связи с этим производство по его делу приостановлено. Ранее Антона Боровика оправдала коллегия присяжных, но суд решил отправить дело на новое рассмотрение, однако не смог собрать коллегию присяжных.

Адвокат Елена Афанасьева рассказала «Ъ-Урал», что Антон Боровик принял такое решение из-за того, что морально и финансово трудно доказывать свою невиновность. «Боровик, после безосновательной отмены оправдательного приговора по причине того, что защитник использовал поговорки в своих прениях, принял решение, что победить нацистов на фронте будет проще, чем проходить раз за разом круги ада и повторять судьбу многих неоднократно оправданных присяжными, чьи приговоры потом отменялись по надуманным основаниям, не имеющим ничего общего с законом», — сообщила она «Ъ-Урал».

Согласно версии следствия, в октябре 1999 года Антон Боровик, будучи на тот момент оперуполномоченным, задерживал вместе с другими фигурантами уголовного дела Андрея Закотея и Камиля Казымова. От жертв было необходимо получить информацию о тех людях, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков. Задержанные не захотели сотрудничать с силовиками, рассказывая, кто занимается нелегальным бизнесом. Тогда, по версии следствия, милиционеры — якобы это были Антон Боровик, Владислав Соболь, Константин Котик — вывезли их в лес, прицепили наручниками к стволам деревьев и избили. Выбить показания не удалось, а жертв, чтобы не оставлять свидетелей, задушили их же ремнями. Трупы закопали в том же лесу.

Боровику были вменены превышение должностных полномочий с применением насилия (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и убийство двух лиц с особой жестокостью группой лиц (п.п. «а», «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свою вину он не признал.

По версии следствия, Антон Боровик мог быть причастен к банде милиционеров бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя, которые занимались грабежами и заказными убийствами в 90-х. Всего на счету банды милиционеров 11 убийств.

По делу банды были осуждены: Владимир Семенюк — приговорен к девяти годам строгого режима, Владислав Соболь — по совокупности приговоров ему назначили 16 лет колонии строгого режима, Константин Котик — приговорен к восьми годам колонии строгого режима, Олег Анучин — получил девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Олега Гирфанова не смогли привлечь к ответственности, хотя ранее ему предъявляли обвинение по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой по предварительному сговору). Оказалось, что у него было алиби: во время совершения преступлений он сидел в тюрьме за продажу героина. Еще один фигурант, некий Боярских, по данным «Ъ-Урал», скончался.

В разговоре с «Ъ-Урал» Антон Боровик указывал на то, что его оговорил Соболь из-за личной обиды: якобы Боровик дал силовикам показания, что Соболь занимался продажей наркотиков.

Артем Путилов