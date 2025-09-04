В Екатеринбурге участника банды экс-милиционера Соболя отправили в колонию

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил девять лет колонии строгого режима 56-летнему Владимиру Семенюку — участнику банды, которую в конце 90-х организовал экс-начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Участник вооруженной группы, состоящей из милиционеров, признан виновным по пп. «а», «ж», «з», ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, по найму, сопряженное с разбоем и бандитизмом, группой лиц, а также группой лиц по предварительному сговору). Он признал вину в полном объеме.

В отношении милиционеров в июне 2000 года было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Жалобу подал житель Екатеринбурга, «ведущий асоциальный образ жизни». По версии следствия, участники банды решили убедить его изменить показания. Они приехали к тепловой камере, расположенной недалеко от дома по ул. Новгородцевой, в которой, помимо потерпевшего, были трое его знакомых. Соучастники сказали всем лечь на землю, но потерпевший попытался сбежать. Семенюк выстрелил в него, соучастники выстрелили в остальных. Три человека погибли, но еще одному удалось выжить — его нашли прохожие, ему была оказана медицинская помощь.

В октябре 2000 года осужденный и участники банды за денежное вознаграждение в сумме не менее $1 тыс. убили екатеринбуржца Александра Иванова. В ноябре того же года на ул. Пехотинцев они напали на своего знакомого и его спутницу, узнав, что они приехали с крупной суммой денег для закупки товаров. После их убийства у них похитили 250 тыс. руб.

Как сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга, в распоряжении преступной группы были пистолет Макарова, два пистолета ИЖ, переделанные под стрельбу боевыми патронами, а также два обреза охотничьих гладкоствольных ружей. Основной мотив совершенных преступлений — обогащение.

В конце августа суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении главы преступной группы Владислава Соболя. Он обвиняется в восьми убийствах, совершенных бандой под его руководством. Владислав Соболь признал вину в полном объеме и заключил сделку со следствием, дав показания на всех подельников. Группа действовала в период с 1999 года по 2000 год. В ее состав входили: оперуполномоченный по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности городского УВД Константин Котик, милиционеры Олег Анучин, Олег Гирфанов, Владимир Семенюк, Антон Боровик и Боярских (имя неизвестно).

Ирина Пичурина