Суд на Урале не смог собрать присяжных на рассмотрение дела экс-полицейского

Кировский районный суд Екатеринбурга из-за нехватки пришедших людей не смог сформировать коллегию присяжных на новое рассмотрение уголовного дела экс-полицейского Антона Боровика, предполагаемого члена банды милиционеров Владислава Соболя, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов региона. Ранее Боровика оправдала коллегия присяжных, но суд решил отправить дело на новое рассмотрение.

Согласно версии обвинения, в октябре 1999 года Антон Боровик, будучи на тот момент оперуполномоченным, участвовал в задержании Андрея Закотея и Камиля Казымова. От них нужно было получить информацию о тех людях, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков. Задержанные сотрудничать отказались. Тогда, по версии следствия, милиционеры — якобы это были Антон Боровик, Владислав Соболь, Константин Котик — вывезли их в лес, прицепили наручниками к стволам деревьев и избили. Выбить показания не удалось, а жертв, чтобы не оставлять свидетелей, задушили их же ремнями. Трупы закопали в том же лесу.

Боровику были вменены превышение должностных полномочий с применением насилия (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и убийство двух лиц с особой жестокостью группой лиц (п.п. «а», «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свою вину он не признал.

По версии следствия, Боровик мог быть причастен к банде милиционеров бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя, которые занимались грабежами и заказными убийствами в 90-х. Всего на счету банды милиционеров 11 убийств.

По делу банды были осуждены: Владимир Семенюк — приговорен к девяти годам строгого режима, Владислав Соболь — по совокупности приговоров ему назначили 16 лет колонии строгого режима, Константин Котик — приговорен к восьми годам колонии строгого режима, Олег Анучин — получил девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Олега Гирфанова не смогли привлечь к ответственности, хотя ранее ему предъявляли обвинение по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой по предварительному сговору). Оказалось, что у него было алиби: во время совершения преступлений он сидел в тюрьме за продажу героина. Еще один фигурант, некий Боярских, по данным «Ъ-Урал», скончался.

В разговоре с «Ъ-Урал» Антон Боровик указывал на то, что его оговорил Соболь из-за личной обиды: якобы Боровик дал силовикам показания, что Соболь занимался продажей наркотиков. Помимо этого Боровик отмечал, что был готов к тому, что оправдательный приговор будут обжаловать.

Артем Путилов