Суд оправдал бывшего милиционера Антона Боровика по делу о двойном убийстве

В Кировском районном суде Екатеринбурга коллегия присяжных оправдала бывшего милиционера Антона Боровика, обвиняемого в убийстве двух человек в 1999 году, сообщили в пресс-службе суда. Антон Боровик был освобожден в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По версии следствия, в октябре 1999 года Антон Боровик, Владислав Соболь и Константин Котик задержали Андрея Закотея и Камиля Казымова, чтобы получить информацию о торговле наркотиками. Потерпевших вывезли в лес, подвергли пыткам и задушили, после чего тела закопали.

Боровику были вменены превышение должностных полномочий с применением насилия (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и убийство двух лиц с особой жестокостью группой лиц (п.п. «а», «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Коллегия присяжных заседателей признала недоказанным событие преступлений. На основании вердикта суд вынес оправдательный приговор. Отмечается, что приговор признает право Антона Боровика на реабилитацию. После вступления приговора в законную силу дело направят для поиска нового обвиняемого.

Напомним, свою вину Боровик не признал, его адвокат Руслан Айдамиров, сообщил, что Антон Боровик никогда не пересекался с погибшими.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что Владислава Соболя приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Суд признал мужчину виновным в создании преступной группы, причастной к 11 убийствам, разбойным нападениям и незаконному обороту оружия. Осужденный полностью признал вину и заявил на суде, что хочет отправиться на СВО.

Полина Бабинцева