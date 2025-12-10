Суд в Екатеринбурге отменил оправдательный приговор экс-полицейскому Боровику

Суд в Екатеринбурге направил на новое рассмотрение уголовное дело Антона Боровика, предполагаемого участника банды милиционеров Владислава Соболя, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По версии следствия, в октябре 1999 года оперуполномоченный Антон Боровик, участвуя в оперативных мероприятиях по задержанию лиц, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, вместе с соучастниками вывез двух потерпевших в лес, где они подвергли их пыткам и задушили. Тела погибших были спрятаны в выкопанной яме.

Боровику были вменены превышение должностных полномочий с применением насилия (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и убийство двух лиц с особой жестокостью группой лиц (п.п. «а», «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).Свою вину он не признал. Боровик считает, что его оговорил Владислав Соболь, желая смягчить наказание. Адвокат Антона Боровика Руслан Айдамиров заявлял, что его подзащитный никогда не пересекался с погибшими.

Суд первой инстанции, рассмотрев дело с участием присяжных, вынес оправдательный вердикт, признав вину Боровика недоказанной. Он был освобожден в зале суда.

Однако прокурор подал апелляционное представление, с которым согласился Свердловский областной суд. Суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд иным составом.

Полина Бабинцева