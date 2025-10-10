Банду собрали в колонии

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор последнему члену банды под руководством бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя. Подсудимый Олег Анучин получил девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима за убийство, совершенное в 2000 году. Он вину не признал.



Как установило следствие, Олег Анучин состоял в преступной группе сотрудников милиции под руководством начальника ОБНОН Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя. По версии следствия, в нее также входили: Константин Котик, Владимир Семенюк, Антон Боровик, Олег Гирфанов и некто Боярских. Для преступлений они использовали пистолеты и обрезы.

По версии следствия, Олег Анучин участвовал в двух преступных эпизодах.

В начале 2000 года он рассказал своим сообщникам, что в Екатеринбург приезжает его знакомый с большой суммой денег для закупки товаров.

Вечером 7 ноября 2000 года преступники приехали к железнодорожному вокзалу Екатеринбурга, где Олег Анучин встретил знакомого с его спутницей и указал на них своим подельникам. Когда он привез пару к их дому на улице Пехотинцев, их уже ждали Владислав Соболь, Владимир Семенюк и Константин Котик.

Они потребовали у жертв отдать им деньги, но те отказались. Тогда их избили монтировкой, а потом добили несколькими выстрелами. Добычей банды стали 250 тыс. руб.

В октябре 2000 года преступники по заказу застрелили предпринимателя Александра Иванова, когда он вышел из дома на улице Автомагистральная, 15. По версии следствия, в него стреляли Владислав Соболь и Владимир Семенюк, а Олег Анучин и Константин Котик наблюдали за окружающей обстановкой.

Олег Анучин признан виновным по пп. «ж», «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное по найму группой лиц) и пп. «б», «в», ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой группой лиц с применением оружия). По последней статье он освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. В итоге он получил девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Олег Анучин с предъявленными обвинениями не согласился.

Всего на счету банды милиционеров 11 убийств.

Так, по данным следствия, в октябре 1999 года Владислав Соболь и Константин Котик участвовали в задержании Андрея Закотея и Камиля Казымова, чтобы получить от них информацию о наркоторговцах. Когда те отказались, их избили, вывезли в лес и задушили ремнями. Трупы закопали.

В апреле 2000 года Соболь с подельниками расправился с Олегом Сергеевым, его матерью и сожительницей. Как считает следствие, Олег Сергеев считался крупным наркоторговцем, которого Владислав Соболь хотел «крышевать», но они не смогли договориться. Тогда его застрелили вместе с находившимися в квартире женщинами.

В июне 2000 года в здании теплопункта на улице Новгородцевой банда расправилась еще с тремя людьми, один из которых пожаловался на них в прокуратуру. В октябре 2000 года фигуранты на улице Автомагистральной по заказу застрелили на выходе из дома директора юридической конторы «Интерконтракт» Виктора Иванова.

Олег Анучин стал последним членом банды Соболя, который получил срок.

Первым посадили 56-летнего Владимира Семенюка — его приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Он признан виновным по пп. «а», «ж», «з», ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, по найму, сопряженное с разбоем и бандитизмом, группой лиц, а также группой лиц по предварительному сговору). Осужденный признал вину в полном объеме.

Затем за убийства был осужден Владислав Соболь. Ему дали 16 лет колонии строгого режима, учитывая его предыдущий срок. В 2006 году его арестовали и обвинили в организации группировки, которая занималась торговлей героином, хотя на суде он говорил, что наркотики ему подбросили. Тогда суд назначил ему 15 лет, а позже сократил наказание до 10 лет. На свободу Владислав Соболь вышел условно-досрочно.

Константин Котик получил восемь лет колонии строгого режима. Его признали виновным в четырех преступных эпизодах. Он признал вину. В последнем слове Котик сказал, что работа в милиции сломала его.

«Я был полностью погружен в эту криминальную среду. В какой-то момент все сложилось одно на другое, в результате чего произошли эти события»,— пояснил он.

Олега Гирфанова не смогли привлечь к ответственности, хоть ранее ему предъявляли обвинение по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой по предварительному сговору). Оказалось, что у него было алиби: во время совершений преступлений он сидел в тюрьме за продажу героина.

Еще один фигурант, некий Боярских, по данным «Ъ-Урал», скончался.

Антона Боровика, который сейчас работает в мэрии Екатеринбурга, оправдала коллегия присяжных.

Он пояснил, что его оговорил Владислав Соболь, желая смягчить наказание.

Антон Боровик рассказал «Ъ-Урал», что уволился из милиции после того, как Владислав Соболь избил одного из задержанных в кабинете. По его словам, Соболь предлагал ему участвовать в продаже наркотиков, но Боровик отказался.

Артем Путилов