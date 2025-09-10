«Я достаточно здоров для прохождения службы на СВО»

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя к 16 годом колонии строго режима. Согласно обвинительному заключению, преступная группа из экс-милиционеров под руководством Владислава Соболя совершила 11 убийств. Осужденный полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, дав показания на всех подельников. На суде он заявил, что хочет отправиться на СВО.



Владислава Соболя задержали в мае 2024 года. В СКР его обвинили в убийствах по найму, совершенных группой лиц (ч. 2 ст. 105 УК). По версии следствия, экс-начальник ОБНОН Владислав Соболь организовал ОПГ из милиционеров, которая действовала с 1999 года по 2000 год. По данным следствия, в нее входили Олег Гирфанов, Олег Анучин, Владимир Семенюк, Антон Боровик, занимавшие различные должности в региональной милиции, оперуполномоченный по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности городского УВД Константин Котик и некто Боярских.

Следствие полагает, что в октябре 1999 года Владислав Соболь, Антон Боровик и Константин Котик участвовали в задержании Андрея Закотея и Камиля Казымова. От них стражи порядка хотели получить информацию о тех людях, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков. Задержанные сотрудничать отказались. Тогда, по версии следствия, милиционеры вывезли их в лес, прицепили наручниками к стволам деревьев и избили. Выбить показания не удалось, а жертв, чтобы не оставлять свидетелей, задушили их же ремнями. Трупы закопали в том же лесу.

Как следует из материалов допроса Владислава Соболя, решение об убийстве приняли все участники преступной группы.

В апреле 2000 года фигуранты убили еще трех человек — Олега Сергеева, который подозревался в наркоторговле, его мать и сожительницу Елену Прусакову. Сообщалось, что их убрали, поскольку банда решила либо избавиться от конкурентов, либо взять их под свой контроль. Олег Сергеев считался крупным наркоторговцем, которого Владислав Соболь хотел «крышевать», но они не смогли договориться. В итоге господина Сергеева застрелили, а женщин, которые находились в той же квартире, убили, как свидетельниц преступления. По словам Владислава Соболя, от Олега Сергеева ему хотелось «легких денег», но во время беседы тот повел себя крайне агрессивно, поэтому его пришлось убить.

Еще трех человек участники банды убили в июне 2000 года на улице Новгородцевой Екатеринбурга. Причиной стала жалоба жертв на милиционеров в прокуратуру.

Фигуранты ворвались в здание теплопункта, где проживал один из свидетелей. Там банда расстреляла его и двух женщин, которые не имели отношение к делу, но оказались, что называется, не в том месте.

В начале 2000 года Олег Анучин рассказал своим сообщникам о том, что в Екатеринбург приезжает его знакомый с крупной суммой денег для покупки различных товаров. Вечером 7 ноября 2000 года Владислав Соболь и Владимир Семенюк, вооружившись самодельным оружием, а Константин Котик – металлической монтировкой, подъехали к вокзалу Екатеринбурга. Олег Анучин, встретив знакомого и его спутницу, якобы указал на них сообщникам, которые были неподалеку и наблюдали за происходящим.

Согласно обвинению, Олег Анучин привез знакомого со спутницей к их дому на улице Пехотинцев, где их поджидали Владислав Соболь с Владимиром Семенюком. Они напали на жертв с требованием отдать деньги. Когда потерпевший отказался, Константин Котик ударил его монтировкой по голове. Его спутница закричала и попыталась убежать, но Котик догнал ее и тоже ударил по голове. Владимир Семенюк выстрелил в жертв несколько раз и забрал 250 тыс. руб. Потерпевшие скончались на месте, а экс-милиционеры скрылись. Похищенные деньги Владислав Соболь распределил между сообщниками.

В октябре 2000 года фигуранты на улице Автомагистральной застрелили на выходе из дома директора юридической конторы «Интерконтракт» Виктора Иванова. Как считают следователи, убийство заказали представители ОАО «Русские самоцветы». По словам Владислава Соболя, после убийства подельники уехали на кладбище, где спрятали оружие.

По данным свердловской прокуратуры, за заказное убийство экс-милиционеры получили не менее $1 тыс.

В СУ СКР по Свердловской области заявили, что у банды имелся целый арсенал.

«В распоряжении преступной группы находилось пять единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет Макарова, два пистолета марки ИЖ, переделанных под стрельбу боевыми патронами, а также два обреза охотничьих гладкоствольных ружей»,— сообщили в следственном отделе по Свердловской области.

На последний судебный процесс по уголовному делу, который был назначен на 10 сентября, пришел лишь один потерпевший. В ходе заседания Владислав Соболь выглядел удрученным, говорил с трудом, часто смотрел на заготовленный текст.

Подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, это, по данным суда, позволило ему избежать максимального наказания, предусмотренного санкцией УК.

В своем последнем слове Владислав Соболь извинился перед жертвами своих преступлений и их родственниками и заявил, что намерен отправиться на специальную военную операцию. «Я достаточно здоров для прохождения службы на СВО»,— заявил он.

Гособвинитель запрашивал для него 10 лет лишения свободы, а суд назначил на два месяца меньше. Этот срок был соединен с назначенным по приговору Кировского районного суда Екатеринбурга в 2006 году. Тогда он был приговорен к 15 годам колонии строгого режима за организацию группировки, которая занималась торговлей героином. На свободу он вышел условно-досрочно. Окончательно обвиняемому дали 16 лет строгого режима. Также суд удовлетворил к нему гражданские иски потерпевших на 4,5 млн руб.

В суде отметили, что один из участников ОПГ — Владимир Семенюк уже осужден — ему назначено девять лет колонии строгого режима. Уголовные дела в отношении других обвиняемых рассматриваются отдельно.

Артем Путилов, Екатеринбург