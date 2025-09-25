Котика отправили в колонию вслед за Соболем

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к восьми годам строгого режима бывшего оперуполномоченного городского УВД Константина Котика. По версии следствия, он входил в состав группы милиционеров, на счету которой 11 убийств, совершенных более 20 лет назад. После задержания Константин Котик подписал явку с повинной. В последнем слове он извинился перед пострадавшими.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Котик на заседании суда

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Константин Котик на заседании суда

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Как установил суд, бывший оперуполномоченный отдела по раскрытию тяжких преступлений против личности УВД Екатеринбурга Константин Котик был членом преступной группы, в которую входили в том числе действующие сотрудники милиции. Ее возглавлял бывший начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь. На счету банды 11 убийств, разбойные нападения, незаконный оборот оружия и боеприпасов. По данным следствия, помимо Котика и Соболя в нее входили экс-милиционеры Олег Анучин, Владимир Семенюк, Олег Гирфанов, Антон Боровик и фигурант по фамилии Боярских. В их арсенале были пистолеты и обрезы.

Константин Котик обвинялся по п.п. «а», «д», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц по найму, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем и бандитизмом, группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление).

Котик признан виновным в четырех преступных эпизодах.

Как полагает следствие, в октябре 1999 года он участвовал в задержании Андрея Закотея и Камиля Казымова, от которых милиционеры хотели получить информацию о наркоторговцах. Задержанных вывезли в лес и когда они отказались от сотрудничества, их задушили ремнями, а трупы закопали.

По данным следствия, в 2000 году Олег Анучин сообщил членам банды, что в Екатеринбург приезжает его знакомый с крупной суммой денег для покупки различных товаров. Вечером 7 ноября они подкараулили предпринимателя с его спутницей у дома на улице Пехотинцев и потребовали отдать им деньги. Когда те отказались, Котик стал бить их монтировкой по голове, а затем Семенюк их застрелил. Добычей банды стали 250 тыс. руб.

Летом 2000 года милиционеры расправились с мужчиной, который знал об их преступной деятельности и сообщил в прокуратуру. Они ворвались в теплопункт на улице Новгородцевой, где он проживал, и расстреляли всех, кто находился в помещении. Жертвами стал свидетель и две женщины.

Помимо этого, банда причастна к убийству Олега Сергеева, подозреваемого в наркоторговле, его матери и сожительницы Елены Прусаковой. Соболь хотел «крышевать» предполагаемого наркоторговца, но получил отказ. В итоге были убиты все, кто находился с ним в квартире.

В октябре 2000 года во дворе дома по улице Автомагистральной члены банды по заказу расстреляли предпринимателя, получив вознаграждение в размере $1 тыс.

Как пояснили в СКР, выйти на убийц удалось в рамках системной работы по расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет, в которой участвовали следователи и криминалисты регионального управления совместно с сотрудниками Главного управления криминалистики СКР.

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела Константина Котика в июне. В своем последнем слове подсудимый извинился перед пострадавшими и призвал суд учесть его явку с повинной. «Я работал в милиции и в силу специфики этой работы ежедневно сталкивался с несправедливостью, жестокостью и беззаконием. Я был полностью погружен в эту криминальную среду. В какой-то момент все сложилось одно на другое, в результате чего произошли эти события»,— пояснил он. На заседании он скрывал свое лицо под маской и капюшоном, признавшись, что волнуется.

В итоге суд назначил ему восемь лет строгого режима, он должен выплатить 2,5 млн руб. в пользу потерпевших.

Уголовные дела в отношении других членов банды были выделены в отдельные производства, некоторым из них уже вынесены приговоры.

Сначала осудили 56-летнего Владимира Семенюка, признавшим вину в убийствах в полном объеме. Суд назначил ему девять лет колонии строгого режима. Владислав Соболь с учетом прошлого срока за организацию группировки, которая занималась торговлей героином, получил 16 лет колонии строгого режима. Он признал вину в полном объеме, извинился перед потерпевшими и выразил желание отправиться на специальную военную операцию (СВО). Антона Боровика суд оправдал — коллегия присяжных заседателей признала недоказанным события преступлений.

Артем Путилов