Главные новости за 11 февраля. Сочи

В Сочи продолжается расследование уголовного дела в отношении директора ООО «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна, выступавшего организатором паромного сообщения между Сочи и турецким Трабзоном. По данным, ставшим известными из судебных материалов, предпринимателю инкриминируется вывод 22 млн руб. в теневой оборот с использованием фиктивных финансовых документов.

Центральная избирательная комиссия России на заседании утвердила новый состав территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус». Председателем ТИК назначен ветеран специальной военной операции Оярс Машков, ранее занимавший должность заместителя председателя избирательной комиссии Хабаровского края.

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий у побережья Сочи и федеральной территории Сириус. В ближайшие сутки, 12 февраля, на акватории Черного моря ожидается усиление волнения до четырех баллов.

В 2026 году количество пожаров в городе снизилось более чем на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно спокойно в этом плане прошли и новогодние праздники.

Авиакомпания «Аэрофлот» весной откроет регулярное авиасообщение между Сочи и Ереваном. Прямые рейсы в столицу Армении будут выполняться ежедневно начиная с 29 марта.

В ночь на 11 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря. Всего за отчетный временной интервал, по информации ведомства, средствами ПВО были уничтожены 108 беспилотников самолетного типа.