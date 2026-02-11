В Сочи за год число пожаров снизилось более чем на 26%

В Сочи подвели промежуточные итоги работы по обеспечению противопожарной безопасности. На профильном совещании специалисты отметили, что в 2026 году количество пожаров в городе снизилось более чем на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно спокойно в этом плане прошли и новогодние праздники, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

В то же время участники совещания обратили внимание и на тревожную статистику. За январь и начало февраля в результате пожаров в Сочи погибли двое взрослых. Эти случаи были названы трагедией не только для семей погибших, но и для города в целом, а также прямым сигналом для всех ответственных служб о необходимости продолжения и усиления профилактической работы. Власти подчеркивают важность адресного информирования жителей о правилах противопожарной безопасности, что регулярно обсуждается на встречах с гражданами в микрорайонах и сельских округах. В таких мероприятиях участвуют пожарные инспекторы, представители управляющих компаний и органов территориального общественного самоуправления.

Основной акцент профилактической деятельности в Сочи сделан на обходах частного жилого сектора и ветхого жилья. С начала 2025 года в городе проведено почти 5 тыс. таких обходов. В приоритетном порядке специалисты посещают дома многодетных семей и жителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для этих категорий граждан продолжает действовать программа бесплатной установки пожарных извещателей. На сегодняшний день такие устройства установлены более чем в 4 тыс. домов и квартир сочинцев.

Мария Удовик