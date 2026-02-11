Директор «СВС Шиппинг» стал фигурантом дела о теневом обороте средств

В Сочи продолжается расследование уголовного дела в отношении директора ООО «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна, выступавшего организатором паромного сообщения между Сочи и турецким Трабзоном. По данным, ставшим известными из судебных материалов, предпринимателю инкриминируется вывод 22 млн руб. в теневой оборот с использованием фиктивных финансовых документов, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Центральный районный суд Сочи продлил Сергею Туркменяну меру пресечения в виде содержания под стражей, которая была избрана в конце прошлого года. В материалах дела, размещенных в государственной автоматизированной системе «Правосудие», указано, что следственные органы считают обвиняемого организатором схемы по сокрытию реальной финансово-хозяйственной деятельности компании. По версии правоохранительных органов, денежные средства выводились со счетов общества на основании поддельных распоряжений, а в платежных поручениях указывались фиктивные основания, включая несуществующие договоры поставки.

Сам Сергей Туркменян свою вину не признает. Его защита настаивала на смягчении меры пресечения и замене ареста на более мягкую форму, однако суд не удовлетворил заявленное ходатайство. В случае вынесения обвинительного приговора по ч. 1 ст. 187 УК РФ, предусматривающей ответственность за неправомерный оборот средств платежа, фигуранту дела может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ООО «СВС Шиппинг» осенью прошлого года заявляло о возобновлении регулярного паромного сообщения между Сочи и Трабзоном. Судно Seabridge вышло из турецкого порта 5 ноября, однако разрешение на заход в порт Сочи получено не было. Спустя двое суток паром вернулся обратно в Турцию. В тот период российские компетентные органы сообщали о несоблюдении организаторами рейсов требований безопасности, что стало основанием для отказа в приеме судна.

Мария Удовик