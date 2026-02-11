Ветеран СВО возглавил территориальную избирательную комиссию Сириуса

Центральная избирательная комиссия России на заседании утвердила новый состав территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус». Председателем ТИК назначен ветеран специальной военной операции Оярс Машков, ранее занимавший должность заместителя председателя избирательной комиссии Хабаровского края. Соответствующее решение было принято членами ЦИК и объявлено в ходе заседания, пишет ТАСС.

Первый состав территориальной избирательной комиссии Сириуса был сформирован в 2021 году и включал 11 человек. В рамках обновления состава комиссия была изменена более чем наполовину: по утвержденному решению в нее вошли семь новых членов, что составляет 64% от общего числа. Итоги голосования подвела председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, подтвердив, что решение принято в установленном порядке.

Как сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, Оярс Машков имеет профильное высшее образование и ученую степень кандидата юридических наук. Он окончил Хабаровский государственный технический университет, получив в 2000 году диплом по специальности «Юриспруденция», а в 2001 году — по направлению «Инженер-механик». Профессиональная деятельность Машкова в избирательной системе насчитывает около двадцати лет. С 2005 года он работал в участковых избирательных комиссиях, позднее стал членом избирательной комиссии Хабаровского края с правом решающего голоса.

В период с 2012 по 2023 год господин Машков занимал должность секретаря крайизбиркома, а с 2023 года исполнял обязанности заместителя председателя комиссии. Отдельно было отмечено, что с апреля по октябрь прошлого года он проходил службу в составе добровольческого отряда «БАРС Хабаровск», а в 2025 году получил статус ветерана боевых действий.

Согласно решению ЦИК, первое заседание обновленного состава территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус» должно состояться не позднее 25 февраля.

Мария Удовик