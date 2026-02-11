«Аэрофлот» запустит ежедневные рейсы из Сочи в Ереван с конца марта

Авиакомпания «Аэрофлот» весной откроет регулярное авиасообщение между Сочи и Ереваном. Прямые рейсы в столицу Армении будут выполняться ежедневно начиная с 29 марта. Информация об этом размещена в официальных сообщениях перевозчика, который уже открыл продажу билетов на новом направлении.

Для выполнения полетов авиакомпания задействует воздушные суда Airbus A320. Самолеты будут эксплуатироваться в двухклассной компоновке, предусматривающей обслуживание пассажиров в салонах эконом- и бизнес-класса. Как отмечается, запуск ежедневных рейсов позволит повысить транспортную доступность одного из востребованных международных направлений из южного авиаузла России и обеспечит более удобные стыковки для пассажиров, следующих транзитом.

Маршрут Сочи—Ереван входит в число устойчиво востребованных международных направлений. По итогам 2025 года аэропорт Сочи обслужил 12,5 млн пассажиров, из которых более 1,8 млн пришлись на международные рейсы. Среди зарубежных направлений по объему пассажиропотока лидировали Стамбул и Анталья в Турции, Ереван, Дубай и Шарм-эль-Шейх. Запуск ежедневного рейса соответствует сложившемуся спросу на перелеты между Сочи и столицей Армении.

В самой авиакомпании также отмечают высокий интерес пассажиров к южному направлению в целом. По итогам прошлого года Сочи вошел в пятерку самых популярных маршрутов «Аэрофлота». На линии между Москвой и Сочи, которая остается одной из наиболее загруженных в стране, перевозчик перевез около 1,8 млн пассажиров. Расширение международной маршрутной сети из Сочи рассматривается авиакомпанией как часть стратегии по развитию региональных хабов и увеличению объема прямых зарубежных перевозок.

Мария Удовик