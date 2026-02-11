У берегов Сочи и Сириуса ожидается четырехбалльный шторм

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий у побережья Сочи и федеральной территории «Сириус». В ближайшие сутки, 12 февраля, на акватории Черного моря ожидается усиление волнения до четырех баллов. По оценкам специалистов, высота волн в прибрежной зоне курортных территорий может достигать 1,3–1,5 м, что создает потенциальные риски для отдыхающих и морской инфраструктуры, пишет пресс-служба администрации курорта.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Информация о неблагоприятных метеоусловиях была опубликована администрацией Сочи. В сообщении отмечается, что волнение моря будет формироваться с южного направления, а погодная обстановка потребует повышенного внимания со стороны экстренных и муниципальных служб. В связи с прогнозируемым штормом жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от нахождения вблизи береговой линии и не выходить в море в период действия предупреждения.

Дополнительно власти сообщили, что до вечера 12 февраля в горном кластере Сочи, на высотах свыше 500 метров над уровнем моря, сохраняется слабая лавинная опасность. В настоящее время противолавинные службы работают в круглосуточном режиме, контролируя ситуацию и обеспечивая безопасность на потенциально опасных участках. Мониторинг обстановки осуществляется в постоянном формате.

Городской оперативный штаб продолжает координировать действия профильных подразделений и следит за развитием погодной ситуации как на побережье, так и в горной местности. Населению и туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, учитывать официальные предупреждения и оперативную информацию.

Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни в Краснодарском крае не ожидается экстремальных температур и значительных осадков. В регион постепенно приходит потепление: в выходные на основной территории Кубани прогнозируется от +13 до +18 градусов, а в начале следующей недели температурный фон может повыситься до +20...+22 градусов. Вместе с тем специалисты подчеркивают, что говорить о полноценном наступлении весны пока преждевременно. В регионе сохраняется вероятность температурных колебаний, включая кратковременные похолодания и слабые морозы, хотя без резких и продолжительных холодов.

Мария Удовик