Ночью над Черным морем перехватили семь беспилотников

В ночь на 11 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ в своем Telegram-канале, подводя итоги работы ПВО за период с 23:00 мск 10 февраля до 7:00 мск 11 февраля.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего за отчетный временной интервал, по информации ведомства, средствами ПВО были уничтожены 108 беспилотников самолетного типа. Наибольшее количество аппаратов было перехвачено над территорией Волгоградской области, где сбили 49 БПЛА, и Ростовской области — 29 дронов. Еще семь беспилотников были уничтожены над Саратовской областью, а аналогичное количество — над акваторией Черного моря.

Три беспилотных летательных аппарата были сбиты над Астраханской областью. По два дрона уничтожены над территориями Брянской области, Республики Калмыкия и Республики Татарстан, сообщили в ведомстве. По одному беспилотнику силы ПВО перехватили над Белгородской, Воронежской, Курской и Тульской областями, а также над акваторией Азовского моря, территорией Республики Крым и Республики Северная Осетия.

В Минобороны также напомнили, что ранее в течение дня 10 февраля дежурные средства ПВО неоднократно отражали атаки беспилотников. В разные временные промежутки фиксировались перехваты дронов над Краснодарским краем, а также над Черным и Азовским морями. Суммарные данные за ночь и предшествующие часы вошли в общую статистику, отражающую интенсивность применения беспилотных аппаратов и работу систем противовоздушной обороны.

Мария Удовик