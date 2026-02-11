Царский курорт на все времена

Внутренний туризм в России продолжает набирать обороты. По оценкам аналитиков, в 2025 году россияне совершили свыше 160 млн поездок по стране, что на 7,5% больше, чем в предыдущем году. Историческое наследие, природные красоты и культурное разнообразие регионов привлекают все больше путешественников. Курорты в свою очередь активно развивают инфраструктуру, расширяют спектр услуг и повышают качество отдыха. Среди популярных туристических направлений эксперты выделяют Кисловодск. По итогам 2025 года в коллективных средствах размещения курорта отдохнули 541 тыс. туристов, что вдвое превышает показатели доковидного периода.

Кисловодская горная астрономическая станция и плато Шаджатмаз

Кисловодская горная астрономическая станция и плато Шаджатмаз

Родина нарзана

Рост турпотока в мэрии Кисловодска связывают с федеральной поддержкой и спросом на минеральные воды. Не секрет, что главным сокровищем города остается нарзан — минеральная вода, целебные свойства которой были известны задолго до основания курорта. Источники углекислой гидрокарбонатно-сульфатной магниево-кальциевой воды создают основу для уникальных лечебно-оздоровительных программ, не имеющих аналогов в мире.

Нарзанная галерея — является одним из старейших памятников архитектуры в Кисловодске и объектом культурного наследия федерального значения

Нарзанная галерея — является одним из старейших памятников архитектуры в Кисловодске и объектом культурного наследия федерального значения

Кисловодск также славится своими парками и зелеными насаждениями, город буквально утопает в зелени. Одной из визитных карточек Кисловодска является национальный парк «Кисловодский», который, по данным Минприроды, стал вторым по посещаемости заповедником России — за год в нем побывало 5 млн человек. Это крупнейший городской парк в Европе, территория которого превышает 950 га.

Крупнейший искусственно созданный горный парк в Европе, уникальное место, где природа, архитектура и человек соединились в идеальной гармонии

Крупнейший искусственно созданный горный парк в Европе, уникальное место, где природа, архитектура и человек соединились в идеальной гармонии

Парк был основан в 1823 году и сегодня представляет собой не просто зону отдыха, а настоящую экосистему с разнообразными ландшафтами, терренкурами различной сложности и видовыми площадками, откуда в ясную погоду открывается величественная панорама Эльбруса — высочайшей вершины России и Европы.

Вид на величественный Эльбрус из Национального парка «Кисловодский»

Вид на величественный Эльбрус из Национального парка «Кисловодский»

В парке произрастает более 250 видов деревьев и кустарников. Среди них — китайская павловния с экзотическими цветами, пробковое дерево, черный орех, кедры и пихты, буки и грабы.

Национальный парк «Кисловодский» — бесконечное пространство, наполненное тишиной, чистым воздухом и первозданной красотой

Национальный парк «Кисловодский» — бесконечное пространство, наполненное тишиной, чистым воздухом и первозданной красотой

Современный Кисловодск активно развивается и как один из крупных культурных центров России. Уникальная архитектура города, где гармонично соседствуют памятники XIX века и современные постройки, в сочетании с живописными природными локациями превратили Кисловодск в настоящую кинематографическую столицу. Город все чаще становится площадкой для съемок фильмов, что значительно повышает его медийную привлекательность.

Кисловодск — симбиоз европейской изысканности, мавританского стиля и советского ампира, сформировавшийся в условиях горного рельефа. Дача Матильды Кшесинской

Кисловодск — симбиоз европейской изысканности, мавританского стиля и советского ампира, сформировавшийся в условиях горного рельефа. Дача Матильды Кшесинской

Особое развитие получает в Кисловодске и событийный туризм. Город регулярно принимает масштабные фестивали, конференции и культурные события федерального уровня. В 2025 году на курорте провели более 80 мероприятий различного масштаба, которые привлекли около 600 тыс. туристов. Кульминацией этого направления станет открытие в 2026 году крупнейшего в регионе Кавказских Минеральных Вод конгресс-центра «Россия», который кардинально расширит возможности города для проведения деловых и культурных событий международного масштаба.

Вид на Курортный бульвар — главную прогулочную зону в самом центре города-курорта Кисловодска

Вид на Курортный бульвар — главную прогулочную зону в самом центре города-курорта Кисловодска

Город-здравница

Включение Кисловодска в Президентскую программу развития внутреннего туризма подтверждает стратегическую важность курорта для российской туристической отрасли. Кисловодск исторически был царским курортом и по сей день занимает особое место среди всех бальнеологических здравниц России. Город сохраняет лидирующие позиции в сфере санаторно-курортного лечения, уступая по количеству здравниц и санаториев только Сочи.

Один из старейших бальнеологических санаториев страны Главные Нарзанные ванны

Один из старейших бальнеологических санаториев страны Главные Нарзанные ванны

В последние годы, наряду с традиционными гостями старшего поколения, Кисловодск все активнее привлекает молодую аудиторию, которая осознанно подходит к вопросам здоровья. Особую актуальность приобрели программы постковидной реабилитации, восстановления ментального здоровья в условиях информационного шума и высокого ритма современной жизни.

Дорога на Джилы Су — живописный маршрут, который ведет к одному из самых красивых мест Северного Кавказа

Дорога на Джилы Су — живописный маршрут, который ведет к одному из самых красивых мест Северного Кавказа

А еще Кисловодск демонстрирует уникальную для российского туризма особенность — стабильную круглогодичную загрузку. Благодаря мягкому климату и разнообразным оздоровительным программам город принимает гостей в течение всего года, хотя пиковый период с апреля по октябрь характеризуется практически стопроцентной загрузкой, требующей бронирования почти за год вперед.

Среднегодовая загрузка отельного фонда превышает 85%, что является исключительно высоким показателем для российского рынка гостеприимства.

Но с учетом растущего турпотока особенно остро ощущается нехватка номерного фонда, особенно семейных номеров. С одной стороны, это существенно ограничивает возможности размещения семей с детьми, с другой — создает дополнительные возможности для инвесторов в сфере гостиничной недвижимости.

Новые стандарты гостеприимства

Кисловодск становится точкой притяжения не только для туристов, но и для инвесторов, ищущих перспективные активы в быстрорастущем сегменте внутреннего туризма. Так, в самом сердце исторической части Кисловодска реализуется первый для города инвестиционный проект — резиденция премиум-класса «Реликт».

Резиденция «Реликт» — первый инвестиционный проект премиум-класса в Кисловодске, формирующий новый стандарт недвижимости и подчеркивающий исключительный статус своих владельцев

Резиденция «Реликт» — первый инвестиционный проект премиум-класса в Кисловодске, формирующий новый стандарт недвижимости и подчеркивающий исключительный статус своих владельцев

Эксперты рынка инвестиционной недвижимости утверждают, что этот проект создан для ценителей эксклюзивного и по-настоящему ценного. Он выходит за рамки шаблонов. Резиденция «Реликт» представляет собой принципиально новый для региона формат размещения, который отличается от классических апартаментов под самостоятельную сдачу. «Реликт» — это полноценный отель с пятизвездочным сервисом под профессиональным управлением отельного оператора с международным опытом.

В любое время — внимательное сопровождение, оперативное решение запросов и безупречный сервис, обеспечивающий абсолютный комфорт и ощущение заботы на протяжении всего пребывания в резиденции «Реликт»

В любое время — внимательное сопровождение, оперативное решение запросов и безупречный сервис, обеспечивающий абсолютный комфорт и ощущение заботы на протяжении всего пребывания в резиденции «Реликт»

Отель реализуется по инновационной концепции хилинга (концепция оздоровительного отдыха, направленная на восстановление баланса тела и разума), где основной акцент делается на программах улучшения ментального здоровья и авторских оздоровительных спа-программах. В арсенале резиденции — современные направления восстановления, включая флоатинг-терапию (капсула от стресса), которая только начинает развиваться на российских курортах. Эта концепция идеально соответствует современным трендам wellness-туризма (в переводе с английского wellness означает «хорошее здоровье» или «благополучие») и растущему интересу к осознанному отдыху.

В резиденции «Реликт» представлен обширный номерной фонд различных категорий: от студий до просторных трехкомнатных семейных сьютов. Особое внимание уделено семейным номерам, дефицит которых так остро ощущается на рынке гостеприимства курорта.

Номера оформлены в неоклассическом стиле, рожденном на стыке двух эпох. Здесь классика гармонично соединяется с современным ритмом жизни, создавая новый, отражающий дух и эстетику времени стиль

Номера оформлены в неоклассическом стиле, рожденном на стыке двух эпох. Здесь классика гармонично соединяется с современным ритмом жизни, создавая новый, отражающий дух и эстетику времени стиль

Номера представлены в изысканном неоклассическом стиле с полностью готовым ремонтом, качественной мебелью, техникой, а также всем необходимым для комфортного проживания. Особенностью этого проекта является наличие в каждом номере полностью оборудованной кухонной зоны — большая редкость для отелей, но крайне важная опция для семейных курортов и гостей, придерживающихся особого рациона питания или диеты.

Благодаря оборудованной кухонной зоне можно готовить привычные блюда, а если хочется ярких гастрономических впечатлении? — посетить ресторан при резиденции «Реликт»

Благодаря оборудованной кухонной зоне можно готовить привычные блюда, а если хочется ярких гастрономических впечатлении? — посетить ресторан при резиденции «Реликт»

Благодаря тому, что резиденция «Реликт» расположена на возвышенности, уже на третьем этаже из номеров открывается великолепный вид на горы и исторический центр города.

80% номеров резиденции «Реликт» — видовые

Инфраструктура резиденции создана с любовью и заботой о каждом госте. Здесь вы найдете все, что нужно для идеального отдыха или продуктивной работы: изысканный ресторан с вкусными завтраками от ведущего российского ресторатора; уютный детский клуб; коворкинг-зона, где легко сосредоточиться на делах; просторное лобби с уютным камином для теплых бесед и отдыха; приватный двор-сад, где можно насладиться тишиной и покоем; и, конечно, подземный паркинг.

Приватный двор-сад — это территория тишины и личного пространства, скрытая от городской динамики и доступная только резидентам и гостям

Отельный оператор берет на себя полный спектр обязательств по эксплуатации, обслуживанию, заселению и управлению недвижимостью, что освобождает инвесторов от операционных вопросов.

Реализация проекта осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством (ФЗ-214) через систему эскроу-счетов и договоров долевого участия, что обеспечивает защиту инвестиций.

Панорамные 5-метровые окна наполняют пространство светом и объединяют спокойствие камерного лобби резиденции премиум-класса «Реликт» с буйством красок приватного сада

Панорамные 5-метровые окна наполняют пространство светом и объединяют спокойствие камерного лобби резиденции премиум-класса «Реликт» с буйством красок приватного сада

Курорт для инвестиций

Эксперты сходятся во мнении, что Кисловодск представляет собой уникальную инвестиционную возможность в сфере курортной недвижимости. Это подтверждают цифры: за последние пять лет город демонстрирует один из самых высоких темпов роста цен на недвижимость среди российских курортов. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилой недвижимости города превысила 300 тыс. руб. По данным экспертов, в ближайшие годы она продолжит расти. В свете этого инвестиции в недвижимость Кисловодска представляют собой стратегически верное решение для частных инвесторов. Особый интерес вызывает у них формат премиальных резиденций с сервисным управлением, который является новым для региона, что означает отсутствие перегрева рынка и возможность инвестиций с максимальной доходностью.

Сочетание государственной поддержки развития внутреннего туризма, растущего туристического потока и дефицита качественного размещения создает идеальные условия для инвестирования в недвижимость Кисловодска (с привязкой к реальной экономике и потребительскому спросу). А проект «Реликт» предоставляет инвесторам возможность стать частью новой страницы одного из известнейших российских курортов.

Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.



"СЗ "АНТЕЙ-АЛЬЯНС"

www.relict-residence.ru