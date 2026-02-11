Суд на Урале заочно арестовал экс-замминистра энергетики и ЖКХ Сергея Гайду

Первоуральский городской суд заочно арестовал бывшего заместителя министра энергетики и ЖКХ Сергея Гайду, следует из картотеки суда. Решение об избрании меры пресечения в его отношении было вынесено 27 января. Он обвиняется по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Напомним, что правоохранители объявили в розыск Сергея Гайду 19 января текущего года. Тогда было неизвестно, по какой статье его ищут силовики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мвд.рф Фото: мвд.рф

Уголовное дело по ч.4 ст.291.1 УК РФ в отношении Сергея Гайды было возбуждено еще в 2025 году. По словам собеседника «Ъ-Урал», Сергей Гайда был посредником между взяткополучателем в виде экс-главы Дегтярска Вадимом Пильниковым и взяткодателем — учредителем компании «Жилые кварталы» Саррафом Мамедовым. Именно с этой компанией заключались муниципальные контракты по расселению аварийного жилья.

Сергей Гайда — сын советника губернатора Свердловской области Анатолия Гайды. В марте 2014 года Сергея Гайду назначили на должность заместителя свердловского министра энергетики и ЖКХ. В феврале 2018 года губернатор Евгений Куйвашев назначил его ответственным за реализацию проекта «Единая социальная карта». В апреле 2018 года господин Гайда был назначен на пост заместителя министра по социальной политике.

Согласно данным обвинения, Вадим Пильников намеренно не замечал нарушения в ходе приемки работ, отдавая приоритет при заключении госконтрактов организации «Жилые кварталы». Следствие и суд установили, что бывший мэр получал взятки в сумме 5% от заключенных договоров — в общей сложности 4,4 млн руб. На одном из заседаний стало известно, что за свою роль в преступной схеме Сергей Гайда получил более 1,5 млн руб. Как отметил собеседник «Ъ-Урал», Сергей Гайда якобы осуществлял руководство Дегтярском «при содействии высокопоставленных лиц в правительстве Свердловской области».

Летом 2025 года Кировский райсуд Екатеринбурга приговорил Вадима Пильникова к 10 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным по двум эпизодам по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Вину бывший градоначальник признал. Он также получал взятки от своего заместителя Андрея Ильина «за попустительство и общее покровительство по службе» — в общей сложности 891 тыс. руб. и автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб.

Напомним, экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова в середине декабря прошлого года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга назначил пять лет лишения свободы условно за получение взятки через посредника за общее покровительство в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч.6 ст.290 УК РФ). Сейчас в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга по существу рассматривается дело бывших замов экс-министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Николая Смирнова — бывшего первого заместителя министра Игоря Чикризова и бывшего заместителя министра Андрея Кислицына. Речь идет о реализации муниципальных проектов. Ранее Верх-Исетский райсуд сменил для Игоря Чикризова меру пресечения: с подписки о невыезде на арест. Установлено, что бывший первый заместитель министра неоднократно нарушал условия меры пресечения.

Артем Путилов