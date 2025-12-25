Следствие раскрыло схемы экс-чиновников

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга начал рассматривать по существу дело бывших замов экс-министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Николая Смирнова, обвиняемых в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). На скамье подсудимых — бывший первый заместитель министра Игорь Чикризов и бывший заместитель министра Андрей Кислицын.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Ранее процесс откладывали из-за того, что прокурор вносил изменения в обвинительное заключение. На очередном заседании гособвинитель зачитал скорректированный документ. Согласно фабуле дела, в 2022 году представитель ООО «Экохим-Проект» Роман Белкин сообщил некоему Попову о желании передать взятку за общее покровительство при реализации муниципальных проектов. Попов согласился выступать посредником.

Позже Попов сообщил Игорю Чикризову о возможности передачи взятки за общее покровительство ООО «Экохим-Проект». Чиновник рассказал об этом Николаю Смирнову и Андрею Кислицыну.

Так, по версии следствия, они договорились брать в качестве взятки 4% от суммы оплаченных работ по выполненным муниципальным контрактам.

Ранее Роман Белкин и Иван Попов фигурировали в деле Николя Смирнова. В отношении них возбуждено дело по ст. 291 УК РФ (дача взятки). Согласно сервису Kartoteka.ru, Роману Белкину принадлежит 50% компании «Альфа». Еще 50% у Ирины Матюшиной, она же является владелицей компании «Экохим-Проект».

В министерстве Игорь Чикризов курировал топливно-энергетический блок, участвовал в создании нормативных актов. Андрей Кислицын обеспечивал проверки качества водоснабжения, реализации производственных программ. По условиям договора министр и его замы должны были помогать компании Романа Белкина при реализации муниципальных проектов.

По данным следствия, обвиняемые, используя свое положение и авторитет, якобы неоднократно обращались к главам Заречного, Гаринского, Байкаловского, Артемовского городских округов за помощью по контрактам.

До марта 2024 года Попов, будучи посредником, передавал взятки Игорю Чикризову в машине, пока они ездили около здания правительства. Чиновник, в свою очередь, передавал часть денег Андрею Кислицыну, а он отдавал долю Николаю Смирнову. В разные периоды Попов передавал 1,2 млн руб., 400 тыс. руб., 970 тыс. руб., 1,1 млн руб., 500 тыс. руб., 620 тыс. руб.

Всего Роман Белкин передал 4,4 млн руб.: Николай Смирнов получил 980 тыс. руб., Игорь Чикризов — 1 млн руб., а Андрей Кислицын — около 2,5 млн руб.

Напомним, Игорь Чикризов признал вину частично по обстоятельствам дела, Андрей Кислицын вину отрицает.

После оглашения обвинительного заключения на заседании 25 декабря адвокаты экс-чиновников ходатайствовали о возвращении этого заключения обратно прокурору, поскольку, по их мнению, оно составлено нелогично, с грубейшими юридическими ошибками. Судья постановила отложить процесс, чтобы ознакомиться с ходатайствами.

Уголовное дело экс-министра Николая Смирнова было рассмотрено в особом режиме — он признал вину и дал показания на ключевых фигурантов другого уголовного дела, связанного с компанией «Облкоммунэнерго», изъятой в доход государства. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно.

Артем Путилов