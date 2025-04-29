СК возбудил дело на экс-замминистра по соцполитики Свердловской области Гайду

Следственный отдел по Первоуральску СУ СКР по Свердловской области 28 апреля возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) в отношении бывшего заместителя министра по социальной политике Свердловской области Сергея Гайды, сообщил «Ъ-Урал» источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что Сергей Гайда (сын советника губернатора Анатолия Гайды) стал фигурантом уголовного дела стало известно 25 апреля во время судебного заседания по делу экс-главы Дегтярска Вадима Пильникова, обвиняемого во взяточничестве. Однако, по словам источника «Ъ-Урал», официально следователи возбудили уголовное дело в отношении него накануне.

По словам собеседника, Сергей Гайда выступал посредником при передаче взятки между Вадимом Пильниковым и учредителем компании «Жилые кварталы» Саррафом Мамедовым. С его компанией с 2020 года заключались муниципальные контракты по расселению аварийного жилья.

Следствие считает, что мэр Пильников лояльно относился к нарушениям в ходе приема работ и давал приоритет организации Саррафа Мамедова при заключении контрактов. Следствие установило, что он получал взятки в сумме 5% от заключенных договоров — в общей сложности 4,4 млн руб. На суде стало известно, что за посредничество Сергей Гайда получил более 1,5 млн руб.

Кроме того, по словам источника, следствие установило, что Сергей Гайда якобы осуществлял руководство Дегтярском «при содействии высокопоставленных лиц в правительстве Свердловской области».

Напомним, Вадим Пильников также получал взятки от своего заместителя Андрея Ильина «за попустительство и общее покровительство по службе» в общей сложности 891 тыс. руб. и автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб. Вину во взяточничестве Вадим Пильников признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Мария Шараева