На Урале экс-замминистра Кислицына и бывшего депутата Мякишева взяли под стражу

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения двум обвиняемым — бывшему заместителю министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрею Кислицыну и бывшему депутату Законодательного Собрания Павлу Мякишеву. По ходатайству прокуратуры они взяты под стражу. Ранее оба подсудимых находились под подпиской о невыезде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ

Обвиняемые находятся под следствием по делу о взяточничестве: Андрей Кислицын обвиняется в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ, Павел Мякишев — в посредничестве во взяточничестве по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, прокурор заявил, что обвиняемые неоднократно нарушали условия подписки о невыезде. Суд удовлетворил ходатайство и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 5 апреля 2026 года.

По данным следствия, в 2021 году к Павлу Мякишеву обратился представитель барнаульской компании, которая занимается поставками светового оборудования. Он попросил помощи в организации поставок в Свердловскую область. Обвинение утверждает, что Андрей Кислицын по договоренности общался с главами свердловских муниципалитетов и с помощью своего авторитета за счет занимаемой должности убеждал их заключить контракты с этой компанией.

Господин Кислицын также фигурирует в другом уголовном деле, касающемся взяток. Речь идет о реализации муниципальных проектов. По данному уголовному делу уже осужден условно свердловский экс-министр ЖКХ Николай Смирнов.

Мария Игнатова