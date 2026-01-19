Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области Гайда объявлен в федеральный розыск

МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заместителя министра энергетики и ЖКХ Сергея Гайду, следует из базы ведомства. Силовики ищут его по уголовной статье, однако по какой именно — не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мвд.рф Фото: мвд.рф

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) в отношении Гайды еще в 2025 году. По словам источника «Ъ-Урал», Сергей Гайда выступал посредником при передачи взятки между бывшей главой Дегтярска Вадимом Пильниковым и учредителем компании «Жилые кварталы» Саррафом Мамедовым. Именно с этой компанией заключались муниципальные контракты по расселению аварийного жилья.

По данным следствия, Пильников лояльно относился к нарушениям в ходе приема работ и давал приоритет организации Саррафа Мамедова при заключении госконтрактов. Следствие установило, что он получал взятки в сумме 5% от заключенных договоров — в общей сложности 4,4 млн руб. На суде стало известно, что за посредничество Сергей Гайда получил более 1,5 млн руб. Помимо этого, по словам источника, следствие установило, что Сергей Гайда якобы осуществлял руководство Дегтярском «при содействии высокопоставленных лиц в правительстве Свердловской области».

В июне прошлого года Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 10 годам колонии строгого режима Пильникова. Суд признал его виновным по двум эпизодам по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Вину бывший градоначальник признал. Пильников также получал взятки от своего заместителя Андрея Ильина «за попустительство и общее покровительство по службе» в общей сложности 891 тыс. руб. и автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб.

Напомним, экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова в середине декабря прошлого года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга назначил бывшему министру пять лет лишения свободы условно за получение взятки через посредника за общее покровительство в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч.6 ст.290 УК РФ).

Сергей Гайда — сын советника губернатора Свердловской области Анатолия Гайды. В марте 2014 года Сергея Гайду назначили на должность заместителя свердловского министра энергетики и ЖКХ. В феврале 2018 года губернатор Евгений Куйвашев назначил его ответственным за реализацию проекта «Единая социальная карта». В апреле 2018 года господин Гайда был назначен на пост заместителя министра по социальной политике.

Артем Путилов