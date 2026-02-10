В Екатеринбурге третий за день главврач покинул должность

Главный врач Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Лихачева уходит в отставку. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Ирина Лихачева начала свой трудовой путь в 1994 году. После окончания Уральского государственного медицинского института она работала врачом-рентгенологом в Пышминской центральной районной больнице. В 1998 году она перешла в Свердловский тубдиспансер на должность врача-рентгенолога в отделение лучевой диагностики, где вскоре стала заведующей. Спустя время, в 2014 году возглавила консультативно-диагностическую поликлинику. С 2018 года Ирина Лихачева руководила Свердловским областным противотуберкулезным диспансером.

В 2021 году госпожа Лихачева была награждена знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» третьей степени.

За один день, 10 февраля, стало известно об отставках главных врачей двух екатеринбургских больниц – Роберта Соловьева (больница №6) и Евгения Бараца (больница №7).

Смена руководства в медицинских учреждениях Свердловской области началась после назначения заместителем губернатора — министром здравоохранения региона Татьяны Савиновой в апреле. В декабре пост главного врача больницы №40 покинул Александр Прудков. В октябре с поста руководителя Уральского кардиоцентра ушел Ян Габинский.

В июне в отставку ушел глава свердловского госпиталя ветеранов войн Олег Забродин, спустя несколько дней должность руководителя и главного врача клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге оставила Елена Николаева, в ноябре пост директора Свердловского областного медицинского колледжа покинула Ирина Левина.

Полина Бабинцева