Главный врач больницы №7 в Екатеринбурге Евгений Барац ушел в отставку

Главный врач Городской больницы № 7 Екатеринбурга Евгений Барац ушел в отставку. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Евгений Барац с 1984 года работал в Центральной городской клинической больнице №7, где с 2000 по 2011 год был заведующим кардиологическим отделением. В 2011 году он возглавил медицинское учреждение. Господин Барац является заслуженным врачом РФ. В 2006 году он получил премию профессионального признания «Медицинский Олимп» как лучший кардиолог Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что главный врач больницы №6 в Екатеринбурге Роберт Соловьев уходит с должности. Он возглавлял больницу с 2023 года.

Полина Бабинцева