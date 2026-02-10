Главврач больницы №6 в Екатеринбурге Роберт Соловьев уходит в отставку

Главный врач больницы №6 в Екатеринбурге Роберт Соловьев уходит с должности. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Роберт Соловьев ранее возглавлял больницу в Каменске-Уральском, затем в 2023 году возглавил больницу №6 в Екатеринбурге. В ее структуру входит 10-этажная поликлиника в Академическом районе, которую открыли в 2024 году.

По данным портала E1, у Роберта Соловьева в январе прошли обыски дома. В отношении его сына Александра Соловьева возбуждено уголовное дело по ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве).

Ранее в отставку ушли несколько главных врачей лечебных учреждений в Екатеринбурге. В декабре пост главного врача больницы №40 покинул Александр Прудков, который возглавлял ее больше 15 лет. В октябре с поста руководителя Уральского кардиоцентра ушел Ян Габинский, который возглавлял его с 1985 года.

В июне в отставку ушел глава свердловского госпиталя ветеранов войн Олег Забродин, спустя несколько дней должность руководителя и главного врача клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге оставила Елена Николаева, в ноябре пост директора Свердловского областного медицинского колледжа покинула Ирина Левина.

Анна Капустина