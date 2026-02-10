Трехкилометровый участок Западного обхода Краснодара реконструируют к 2028 году

Власти Краснодара в 2026 году планируют начать реконструкцию участка автомобильной дороги «Западный подъезд» к городу. Строительно-монтажные работы охватят отрезок с км 17+218 по км 20+375, завершение проекта намечено на 2028 год, сообщили «Ъ-Кубань» в администрации краевой столицы.

Фото: пресс-службы администрации Краснодара Фото: пресс-службы администрации Краснодара

Масштабная модернизация Западного обхода включает три участка общей протяженностью 8,89 км. Первый отрезок (км 16+658 — км 17+218) планировали завершить в 2025 году, второй (км 17+218 — км 20+375) и третий участки (км 12+295 — км 16+658) — намеревались реконструировать в 2026–2027 годах.

Указанные проекты мэрия предлагала включить в перечень объектов, работы на которых проведут в рамках развития сети автодорог. Государственная экспертиза уже выдала положительное заключение по проектной документации, которая предполагает реконструкцию обхода от ТЦ «Лента» до транспортной развязки по ул. Дзержинского.

Финансирование предполагается за счет краевого и городского бюджетов. Начало работ зависит от оформления земельной документации и выделения необходимых средств.

Сейчас в Краснодаре реализуется комплексная программа развития улично-дорожной сети «25/35». Инициатива включает 27 масштабных проектов, на которые направят 151,3 млрд руб. По данной программе ремонтируют Тургеневский мост, реконструируют Западный обход и улицу Есенина в Музыкальном микрорайоне.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что реконструкцию участка Западного подъезда к Краснодару (от ул. Средней до транспортной развязки по ул. Дзержинского) запланировали на 2026–2027 годы. Работы включают расширение 5,4 км дороги до шести полос, строительство тротуаров, установку 3,4 км шумозащитных экранов и переустройство инженерных сетей. Подрядчиками определены ООО «ДТК» и ООО «Веста», заказчиком выступает МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта». Согласно графику, первый участок должны сдать до 30 января 2026 года, второй — до 15 ноября 2027 года.

Нурий Бзасежев