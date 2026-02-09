Главные новости за 9 февраля: Воронеж, Белгород, Курск, Орел, Тамбов

«Газпром газораспределение Воронеж» налаживает эффективность вопреки интересам местного бизнеса: совет директоров компании решил на 10% снизить суммарную начальную цену закупок у единственного поставщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Воронеж, храм святой блаженной Ксении Петербуржской Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Сергей Калашников-старший / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Воронеж, храм святой блаженной Ксении Петербуржской Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Сергей Калашников-старший / Коммерсантъ

Один из крупных воронежских производителей яблок — «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» — обанкротился: суд признал его несостоятельным по иску ВТБ.

Белгород продолжает выживать под ударами ВСУ. Утром батареи были холодными в 31 доме, 100 тыс. человек остались без воды из-за отключения электричества на двух водозаборах. В течение дня водоснабжение возобновилось, восстановилась и подача тепла.

Андрей Белоусов, хорошо зарекомендовавший себя на трудном и опасном посту главы приграничного Рыльского района, назначен министром внутренней политики Курской области.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил подготовить пункты, где в случае необходимости, разместят беженцев из Белгорода. О своей готовности принять соседей также заявили главы Воронежской и Курской областей.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил печальную статистику: в прошлом году на 5,6 тыс. новорожденных в регионе пришлось 2 тыс. абортов.

Юрий Голубь