Главные новости за 9 февраля: Воронеж, Белгород, Курск, Орел, Тамбов
События понедельника: выбор «Ъ-Черноземье»
«Газпром газораспределение Воронеж» налаживает эффективность вопреки интересам местного бизнеса: совет директоров компании решил на 10% снизить суммарную начальную цену закупок у единственного поставщика.
Один из крупных воронежских производителей яблок — «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» — обанкротился: суд признал его несостоятельным по иску ВТБ.
Белгород продолжает выживать под ударами ВСУ. Утром батареи были холодными в 31 доме, 100 тыс. человек остались без воды из-за отключения электричества на двух водозаборах. В течение дня водоснабжение возобновилось, восстановилась и подача тепла.
Андрей Белоусов, хорошо зарекомендовавший себя на трудном и опасном посту главы приграничного Рыльского района, назначен министром внутренней политики Курской области.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил подготовить пункты, где в случае необходимости, разместят беженцев из Белгорода. О своей готовности принять соседей также заявили главы Воронежской и Курской областей.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил печальную статистику: в прошлом году на 5,6 тыс. новорожденных в регионе пришлось 2 тыс. абортов.