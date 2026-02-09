В Белгороде 100 тысяч человек временно остались без воды

Утром понедельника, 9 февраля, в Белгороде произошло аварийное отключение от электроснабжения скважин 4-го и 6-го водозаборов, в результате чего без воды остались около 100 тыс. абонентов в центральной и северной частях города. По состоянию на 9:00 воду получили 15 тыс. человек, и было начато заполнение системы для снабжения 55 тыс. человек. Ведутся восстановительные работы для подачи воды оставшимся 30 тыс. абонентам в течение трех часов. Вопрос обсуждался на заседании облправительства.

«В центральную часть города вода подана. Идет восстановление давления»,— уточнили в областном водоканале в 9:20.

С 10:00 водоканал планирует организовать подвоз воды по адресам: улица Куйбышева, 33а и улица Железнякова, 4.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», сегодня с утра в Белгороде без тепла оставался 31 многоквартирный дом. Проблема возникла из-за завоздушивания внутридомовых сетей. Вячеслав Гладков дал поручение проанализировать оперативность работы бригад по сливу систем отопления с целью сократить время слива в два раза. Белгородские власти планируют до конца дня ликвидировать последствия ударов ВСУ.

Денис Данилов