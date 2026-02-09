Гладков заявил о восстановлении подачи тепла в Белгороде после ракетных ударов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении заявил, что в облцентре восстановлена подача тепла, прерванная для восстановления ТЭЦ после ракетных ударов ВСУ. Как стало известно на совещании в облправительстве, отопление отключали почти в 600 многоквартирных домах (МКД), пяти объектах здравоохранения и 40 объектах образования. По состоянию на 9:00 понедельника, 9 февраля, без тепла оставался 31 МКД. Теплоноситель туда подается, но проблема заключается в завоздушивании внутридомовых сетей.

Вячеслав Гладков заявил, что необходимости в вывозе белгородцев отдельных категорий за пределы региона теперь нет

Вячеслав Гладков на заседании дал поручение проанализировать оперативность работы бригад по сливу систем отопления с целью сократить время слива в два раза.

С утра понедельника в Белгороде в штатном режиме работают все учреждения образования кроме школ №19, №29 и прогимназии №51, а также детских садов №13, №47 и №82. Без тепла пока остается поликлиника №4. На этих объектах продолжаются восстановительные работы.

«В идеале нам нужно, чтобы до конца дня последствия огневого воздействия были ликвидированы»,— заявил губернатор.

Вернуть отопление в жилые дома планируют до обеденного времени.

«По выезду за пределы по тем категориям, которые были названы вчера, абсолютно очевидно, что необходимость в данных решениях на сегодняшний день отсутствует. Будет ситуация меняться — будем принимать аналогичные решения»,— заключил господин Гладков. Накануне он предлагал отправить в другие регионы школьников старше 11 лет, а также многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и одиноких пенсионеров.

7 февраля ВСУ как минимум дважды нанесли ракетные удары по энергетической инфраструктуре Белгорода. Из-за этого были зафиксированы массовые отключения электроэнергии. К утру 8 февраля самые большие проблемы были с отоплением — без него оставались 80 тыс. жителей областного центра. Для проведения восстановительных работ было принято решение отключить от теплоносителя 455 многоквартирных домов, 25 детских садов, 17 школ, девять поликлиник, четыре вуза, ряд социальных и коммерческих объектов на улицах облцентра.

Подробнее о последствиях ракетных ударов по Белгородской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова, Денис Данилов