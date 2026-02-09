В Орловской области проверят все ПВР для возможного размещения белгородцев

Губернатор Андрей Клычков дал поручение провести проверку всех мест возможного размещения вынужденных переселенцев во всех районах Орловской области на фоне последствий обстрелов объектов энергетической инфраструктуры в Белгородской области. Помимо этого будет организован единый центр приема граждан (по аналогии с функционированием центра при приеме переселенцев из Курской области в августе 2024-го) и собрана информация о возможных местах размещения семей, предоставляемых жителями региона и юридическими лицами. Об этом господин Клычков сообщил в своем Telegram-канале 9 февраля.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Сегодня обсудил с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым ситуацию и необходимость помощи. Предложил наши возможности для размещения белгородцев, нуждающихся в теплом жилье. Пока такой острой необходимости нет, но она может возникнуть»,— заявил Андрей Клычков.

Глава региона отметил, что Орловская область также практически ежедневно подвергается атакам БПЛА. Власти принимают меры по обеспечению безопасности и стабильной работы энергетического комплекса.

Ранее главы ряда российских регионов объявили, что готовы принять белгородцев, если будет принято решение об их отъезде. В их числе — воронежский губернатор Александр Гусев и курский губернатор Александр Хинштейн.

В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что пока необходимость в отправке жителей региона в другие субъекты РФ отсутствует, но если ситуация изменится — такое решение может быть принято.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», по состоянию на утро 9 февраля в Белгороде без тепла оставался 31 многоквартирный дом. Помимо этого, произошло аварийное отключение от электроснабжения скважин 4-го и 6-го водозаборов, в результате чего без воды остались около 100 тыс. абонентов в центральной и северной частях города.

Денис Данилов