Андрей Белоусов станет министром внутренней политики Курской области

Кандидатура главы Рыльского района Андрея Белоусова согласована на должность министра внутренней политики Курской области. Об этом на заседании регионального правительства сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: С личной страницы Андрея Белоусова в соцсети «Вконтакте» Фото: С личной страницы Андрея Белоусова в соцсети «Вконтакте»

Рыльским районом Андрей Белоусов руководит с сентября 2023 года. До этого он занимал должность заместителя главы областного министерства природных ресурсов.

На посту и.о. министра внутренней и молодежной политики находится Мария Кондрашова. О ее дальнейшей судьбе господин Хинштейн не сообщил.

Кроме того, как рассказал губернатор, на этой неделе руководителем областного комитета молодежной политики будет назначен Максим Щедрин, который до сих пор руководил региональным отделением «Движения первых».

О масштабном реформировании курского правительства — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь