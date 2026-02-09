Глава Тамбовской области заявил о высоком соотношении абортов и новорожденных

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что за 2025 год количество проведенных в регионе абортов сопоставимо «почти с половиной» числа новорожденных. С таким заявлением он выступил на еженедельном оперативном совещании.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно озвученной статистике, за прошлый год на 5,6 тыс. новорожденных в регионе пришлось около 2 тыс. абортов.

Господин Первышов также обратил внимание на миграцию беременных женщин в другие регионы. По его словам, за три года в Липецкую область выехали 193 женщины, в Воронежскую — 37. При этом тамбовский губернатор назвал отток в Москву и Санкт-Петербург объяснимым, в отличие от ситуации с соседними областями.

В декабре «Ъ-Черноземье» сообщал, что на рассмотрении в тамбовской облдуме находится законопроект о запрете склонения к абортам. Соответствующий закон уже принят в Воронежской, Курской и Орловской областях.

Кабира Гасанова