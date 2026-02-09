«Газпром» планирует на 10% сократить закупки в Воронежской области

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» на последнем заседании утвердил приоритетные направления деятельности компании на 2026 год. Ключевой акцент будет сделан на «повышении эффективности закупок», в рамках чего планируется сократить их суммарные цены в диапазоне от 3 до 10%. Об этом сообщается в раскрытии корпоративной информации компании.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В частности, воронежская структура «Газпрома» в 2026 году планирует снизить суммарную начальную (максимальную) цену закупок у единственного поставщика на 10% по сравнению с показателями 2025-го. Еще одной задачей компании на 2026 год обозначено снижение стоимости договоров, заключаемых по итогам конкурентных закупок (за исключением закупок по единичным расценкам), не менее чем на 3% относительно начальных цен.

Кроме того, совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» установил целевой показатель по конкурентным закупкам и маркетинговым исследованиям, организуемым без привлечения агентов: доля несостоявшихся процедур не должна превышать 5% от их общего объема в стоимостном выражении.

Также в перечень приоритетов вошло сокращение технологических потерь газа, оптимизация сроков и затрат при технологическом присоединении, инвентаризация бесхозяйных объектов газового хозяйства и развитие систем управления рисками и внутреннего контроля. Решения совдира были приняты при наличии полного кворума: за проголосовали пять членов, двое воздержались.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в январе Верховный суд (ВС) РФ завершил спор между управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в Воронежской области и «Газпром газораспределением Воронеж» из-за редкого и прецедентного нарушения в закупках госкомпании. Она в 2024 году при выборе подрядчиков использовала критерий, открыто снижающий оценку на торгах, если их участники ранее подавали в ФАС жалобы на заказчика.

Ведомство сочло это «дискриминацией» и «ограничением прав» претендентов, однако структура «Газпрома» защитила свою позицию в нижестоящих судах. ВС встал на сторону УФАС и подтвердил постановление, признающее нарушения. В ФАС называют это «сигналом всему рынку».

Сергей Калашников