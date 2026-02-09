Главные новости к утру 9 февраля
Израиль предупредил США о готовности самостоятельно нанести удар по Ирану, если Тегеран пересечет «красные линии», пишет The Jerusalem Post.
Контакты между Россией и НАТО сохраняются, но носят нерегулярный характер, сообщил посол РФ в Бельгии Денис Гончар.
Количество закупок VPN-сервисов в госсекторе и бизнесе за год выросло на 18%.
Основателю «Русагро» Мошковичу добавили обвинение в легализации 86 млрд руб., пишут «Ведомости».
Суд Гонконга приговорил медиамагната Джимми Лая к 20 годам тюрьмы за призывы к мятежу.
Правящая в Японии Либерально-демократическая партия по результатам выборов получила 316 мест в парламенте из 465, что стало лучшим результатом в ее истории.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддержал запрет соцсетей для детей младше 15 лет.