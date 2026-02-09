Посол Гончар: контакты между Россией и НАТО сохраняются

Дипломатические и военные контакты между Россией и НАТО сохраняются, но носят нерегулярный характер, сообщил посол РФ в Бельгии Денис Гончар. По его словам, альянс не готов к возобновлению диалога.

«Посольство России в Бельгии остается пунктом экстренной связи с российской стороны, и в НАТО об этом знают. Контакты как по дипломатическим, так и по военным линиям сохраняются, но носят спорадический характер и в основном касаются деэскалации при конкретных инцидентах»,— сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости».

Господин Гончар добавил, что генсек НАТО «должен следовать в русле линии, которой придерживаются ключевые страны-члены». «Вашингтон с приходом Дональда Трампа возобновил диалог с Россией, схожие призывы уже звучат от лидеров даже наиболее жестко настроенных европейских столиц. Несмотря на это, изменений подходов в Брюсселе мы не видим»,— уточнил он.