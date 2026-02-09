Основателю «Русагро» Мошковичу добавили обвинение в легализации 86 млрд рублей

Следствие предъявило основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову новое обвинение — в легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). Общая сумма претензий по делу достигла 86 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Уголовное дело, расследование которого недавно завершилось, изначально содержало эпизоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). В окончательной версии помимо обвинения в легализации средств добавилась также статья о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), но было исключено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в 2018 году Мошкович и Басов приобрели у структур предпринимателя Владислава Бурова 1020 акций холдинговой компании «Солнечные продукты» по номинальной цене €1 за штуку, хотя их рыночная стоимость оценивалась почти в 50,1 млрд руб. После этого обвиняемые намеренно инициировали банкротство холдинга, создав искусственную просрочку по кредиту и спровоцировав требования о досрочном погашении задолженности.

Компании группы «Русагро» в ходе процедуры банкротства «Солнечных продуктов» участвовали в торгах и приобрели имущество предприятий холдинга на сумму свыше 28,6 млрд руб. Именно эти средства следствие рассматривает как предмет легализации. Общий ущерб включает как стоимость акций, так и неудовлетворенные требования 18 кредиторов на 7,5 млрд руб.

Гражданские иски на полную сумму заявлены к обоим фигурантам. Ознакомление с материалами дела займет несколько месяцев, после чего оно будет направлено в суд.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Вадиму Мошковичу пообещали сообщников».