Forbes: количество закупок VPN-сервисов в госсекторе и бизнесе выросло на 18%

Количество закупок VPN-сервисов в госсекторе и бизнесе по итогам 2025 года увеличилось на 18,5%, до 10,3 тыс., пишет Forbes со ссылкой на данные «СКБ Контур». При этом общий объем контрактов снизился на четверть, до 24,5 млрд руб.

Как уточняет издание, аналитики исследовали закупки в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Средняя цена контракта на закупку VPN-сервисов составила 2,44 млн руб. (-38%).

Государственный сектор суммарно направил на закупку сервисов 19,87 млрд руб. Всего совершено 4,3 тыс. процедур по 44-ФЗ. В 2024 году было совершено 4,1 тыс. процедур на 29,18 млрд руб. По 44-ФЗ закупки совершают министерства, ведомства, региональные и муниципальные структуры, школы, университеты и больницы.

Как уточнили в «СКБ Контур», государственные организации закупают VPN-сервисы для защищенного доступа к государственным системам, соединения филиалов и удаленной работы сотрудников. Госкорпорациям и крупному бизнесу сервисы нужны для объединения сетей объектов, удаленного доступа персонала и защиты корпоративных IT-ресурсов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пропустили блоковой».