JP: Израиль предупредил США о возможном ударе по Ирану

Израиль предупредил США о готовности самостоятельно нанести удар по объектам иранской ракетной программы, если Тегеран пересечет «красные линии», пишет The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Мы заявили американцам, что нанесем удар в одиночку, если Иран пересечет установленную нами красную линию в отношении баллистических ракет»,— сказал один из собеседников издания.

Израильские военные представили США несколько планов, которые включают удары по основным объектам производства ракет. Один из чиновников назвал текущий момент «исторической возможностью» для нанесения существенного удара по ракетной инфраструктуре Ирана.

Кроме того, в Иерусалиме выразили озабоченность тем, что США могут нанести лишь ограниченные удары, которые не устранят основную угрозу. «Есть опасения, что Вашингтон может выбрать несколько целей, объявить об успехе и оставить Израиль разбираться с последствиями»,— добавил военный израильский источник.