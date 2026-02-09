Правящая в Японии партия показала лучший результат в своей истории

Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП), которую возглавляет премьер-министр Санаэ Такаити, получила 316 мест в парламенте из 465. Ранее она занимала 198 мест.

Как пишет Nikkei, ЛДП получила наибольшее количество мест, полученных одной партией с конца Второй мировой войны. Это также наилучший результат для Либерально-демократической партии, которая была основана в 1955 году.

Правая «Партия восстановления Японии», которая входила в коалицию с ЛДП, получила 36 мест в парламенте. Оппозиционный альянс «Комэйто» и Конституционно-демократической партии сократил свое присутствие с 172 до 49 мест.

Санаэ Такаити вступила в должность премьер-министра Японии 21 октября 2025 года. 23 января она распустила нижнюю палату парламента и объявила о досрочных выборах. После начала работы на должности премьера госпожа Такаити заявляла о намерении увеличить государственные расходы, чтобы простимулировать рост экономики, и принять новые законы о национальной безопасности.